Завтра снова должны отключать свет: где и когда не будет электричества

Завтра, 20 ноября, по указанию "Укрэнерго" графики применяются с 6:00 до 22:00.

Завтра, 20 ноября, в Украине будут снова действовать графики отключений света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

По информации "Укрэнерго", в среду с 6:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.

Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В "Укрэнерго" заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы скорейшее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Также украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.

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