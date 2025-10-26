ТСН в социальных сетях

Украина
174
1 мин

Завтра Украину зальет дождями — прогноз на 27 октября

Понедельник начнется холодной погодой. В ряде регионов - дожди.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В понедельник будет дождь

В понедельник будет дождь / © unsplash.com

В понедельник, 27 октября, в Украине ожидаются умеренные осадки, а в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях — дожди. Юго-восточный ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

В западных и северных регионах пройдут небольшие дожди.

Температура ночью будет +3…+8°С, днем +8…+13°С, на юге — ночью +7…+12°С, днем +11…+16°С.

В Карпатах местами ожидается мокрый снег с дождем, температура ночью около 0°С, днем +1…+6°С.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +3…+5°С, днем +10…+12°С.

