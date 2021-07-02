"Завтра в бой!": Президент Зеленский и Минобороны поддержали сборную по футболу и обратились к украинцам

Украина поддерживает спортсменов сборной по футболу и команда Андрея Шевченко настраивается на четвертьфинальный поединок континентального первенства.
Президент Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу и обратился ко всем украинцам с просьбой болеть за наших игроков. В свою очередь, Министерство обороны Украины опубликовало патриотическое видео с поддержкой украинских спортсменов на матче 1/4 финала Евро-2020.
Об этом стало известно на странице Зеленского в Facebook.
Зеленский предложил устроить перекличку большого, более 40-миллионного фан-сектора в Европе:
"Запиши видео, назови себя, свой город или поселок. Завтра снова в бой. Я уверен, что каждый украинец, из каждого уголка нашей страны вам скажет:" Ребята, еще слишком рано домой". Завтра будет играть вся Украина. Завтра на поле будет вся страна. Завтра побеждает Украина!".
Президент добавил хэштеги: # 40млнПідтримуютьЗбірну; # ЗбірнаУкраїни; # ПідтримайЗбірну; # МиЗбірна; # Euro2020. Именно они помогут объединить украинцев в этом спортивном и одновременно патриотичном флешмобе.
Кроме того, сборную Украины по футболу поддержало Министерство обороны Украины:
"Украинская армия, болеем за сборную вместе", — говорится в заметке ролика.
Напомним, Шевченко ответил британским скептикам перед четвертьфиналом Евро-2020. Наставник "сине-желтых" отдал должное будущему сопернику, но подчеркнул, что украинская сборная также имеет свои сильные стороны, в частности, характер и принципы игры, от которых не собирается отказываться в поединке с "Тремя львами".