"Завтра в бой!": Президент Зеленский и Минобороны поддержали сборную по футболу и обратились к украинцам

Украина поддерживает спортсменов сборной по футболу и команда Андрея Шевченко настраивается на четвертьфинальный поединок континентального первенства.

Президент Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу и обратился ко всем украинцам с просьбой болеть за наших игроков. В свою очередь, Министерство обороны Украины опубликовало патриотическое видео с поддержкой украинских спортсменов на матче 1/4 финала Евро-2020.

Об этом стало известно на странице Зеленского в Facebook.

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Зеленский предложил устроить перекличку большого, более 40-миллионного фан-сектора в Европе:

"Запиши видео, назови себя, свой город или поселок. Завтра снова в бой. Я уверен, что каждый украинец, из каждого уголка нашей страны вам скажет:" Ребята, еще слишком рано домой". Завтра будет играть вся Украина. Завтра на поле будет вся страна. Завтра побеждает Украина!".

Президент добавил хэштеги: # 40млнПідтримуютьЗбірну; # ЗбірнаУкраїни; # ПідтримайЗбірну; # МиЗбірна; # Euro2020. Именно они помогут объединить украинцев в этом спортивном и одновременно патриотичном флешмобе.

Кроме того, сборную Украины по футболу поддержало Министерство обороны Украины:

"Украинская армия, болеем за сборную вместе", — говорится в заметке ролика.

Напомним, Шевченко ответил британским скептикам перед четвертьфиналом Евро-2020. Наставник "сине-желтых" отдал должное будущему сопернику, но подчеркнул, что украинская сборная также имеет свои сильные стороны, в частности, характер и принципы игры, от которых не собирается отказываться в поединке с "Тремя львами".

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