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Завтра в Гааге Украина разоблачит ложь, лежащую в основе агрессии РФ — Кориневич

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Завтра в Гааге Украина разоблачит ложь, лежащую в основе агрессии РФ — Кориневич

ТСН.ua

Украинская делегация 7 марта выступит в Международном суде ООН в Гааге по делу об обвинении против России в совершении геноцида.

В Гааге Украина разоблачит ложь, которая лежит в основе агрессии РФ. Украинская делегация 7 марта выступит в Международном суде ООН в Гааге по делу об обвинении против России в совершении геноцида.

Об этом сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в Facebook.

Президент Владимир Зеленский уполномочил Кориневича и директора департамента международного права Министерства иностранных дел Оксану Золотареву представлять Украину в Международном суде ООН по этому делу.

"Вместе с другими коллегами и друзьями, а также нашими юридическими советниками мы сформировали мощную фактическую доказательную базу, доказывающую абсурдность заявлений России о том, что она действует с целью предотвращения геноцида и наказания за него. Это является прямым нарушением Россией Конвенции о геноциде 1948 года ", — заявил Кориневич.

Таким образом, завтра украинская сторона будет выступать в Гааге и разоблачит ложь, которая лежит в основе агрессии России против Украины, отметил Кориневич. В частности, будет представлено, что иск Украины приемлем и Международный суд ООН имеет полномочия издать приказ о применении временных мер и должен это сделать безотлагательно.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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