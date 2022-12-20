Завязали глаза вышитыми рушниками и расстреляли в лесу: россияне убили отца и сына под Изюмом

История мужчин, которых оккупанты убили в лесу, в нескольких километрах от дома и за несколько часов до деоккупации села.

На Харьковщине, в селе Диброва, что недалеко от Изюма, в ночь на 9 сентября оккупанты расстреляли 49-летнего участника ТрО Арсена Амбарцумяна и его 21-летнего пасынка Артема Николенко. А уже 9 сентября в село вошли ВСУ. Мужчины не дожили до деоккупации практически несколько часов.

Как рассказала Виктория Николенко, в ночь на 9 сентября в ее дом в очередной раз пришли боевики "ЛДНР" и забрали ее мужа и сына. Сказали, что на допрос, а на самом деле уже через час расстреляли их на окраине села, пишет OBOZREVATEL.

фото/"Факты"

21-летний сын Виктории Артем Николенко, невзирая на молодой возраст, уже успел послужить в 92-й бригаде на Донбассе. По словам женщины, сын не хотел проходить срочную службу, а сразу же заключил контракт и отправился воевать. Был в Авдеевке, немного ранен, но от госпитализации отказался.

фото/Facebook, Мемориал: убитые Россией

А ее муж, отчим Артема Арсен Амбарцумян в первые дни широкомасштабного вторжения России пошел в местное ТРО.

Арсен Амбарцумян, фото/"Факты"

Оккупанты зашли в их район 9 марта, среди них были россияне, и представители "ЛДНР". Как только российская армия оккупировала деревню, то устроила охоту на бойцов АТО. Больше всего в селе свирепствовали "луганчане", рассказывает Виктория. Женщине удалось отправить свою старшую дочь за границу, потому что очень боялась за нее. Оккупанты уже интересовались девушкой.

Кто-то из местных жителей рассказал, что в семье Виктории есть и бывший боец АТО, и участник ТрО.

Первый раз Артема и Арсена схватили и куда-то увезли еще весной. А второй раз приехали уже 5 сентября. Мужчин держали три дня, а 8 сентября к обеду они вернулись домой.

"Они ничего не рассказывали – знали, что я очень переживаю. Я видела, что у обоих ноги были не то что синие, а черные от побоев. Также были следы от пыток током, а мужа еще и обливали водой. Сын потом сказал, что его подвешивали и били током.

Но сын вел себя спокойно, улыбался. Пошел умылся, переоделся, сходил к своей девушке. А муж сидел дома. Он мне сказал, что за ними еще могут прийти, поэтому им сказали оставаться дома. Думаю, им пригрозили, что если они сбегут, то убьют нас. Если бы он тогда рассказал все, мы смогли бы убежать, спрятаться где-нибудь в лесу, они бы нас не нашли. Но кто знал! Связи тогда не было, ходили слухи, что ВСУ уже в Балаклее. Но оккупанты говорили, что никого сюда в село не пустят", – вспоминает Виктория.

Убийство мужчин

Муж Виктории Аресен даже не снимал одежду на ночь, будто предчувствовал, что за ними снова придут. Так и вышло. Женщина рассказывает, что уже в полночь к воротам подъехали шесть человек в российской военной форме и масках. Двое остались стоять за воротами, другие вошли во двор. Арсен вышел, его вывели во двор, о чем-то говорили. Потом он забежал в дом и сказал: "Тема, собирайся, опять надо уезжать".

"Я начала спрашивать: "Почему забираете среди ночи, разве нельзя утром?" Они сказали, будто приехал "прокурор", который должен их допросить. Говорили, что они не одни такие, мол, многих отпустили, а теперь их забирают для этого "прокурора". На мой вопрос: "Вы их не убьете?" они покачали головой, типа, нет", — рассказывает женщина.

Мужчинам надели мешки на головы, посадили в машину и отвезли. Больше их в живых никто не видел.

А уже днем в Диброву вошли украинские войска. На следующий день на окраине села в лесу обнаружили два тела. Один из погибших похож на Арсена. Обоих застрелили в голову, глаза у мужчин были завязаны украинскими, вышитыми рушниками.

фото/"Факты"

Родные опознали мужчин. Похоже, что их убили практически сразу, как забрали. Жители домов по соседству с лесом слышали выстрелы около часа ночи.

Как сообщает ICTV, у Арсена руки были развязаны, а черная проволока лежала рядом с телом. Вероятно, он сам его смог разорвать, предполагает его дядя. У Артема руки – стянутые пластиком.

фото/"Факты"

Мужчин похоронили на следующий день. Но позже эксгумировали – эксперты обнаружили у Артема не только огнестрельное ранение в голову, но и множественные переломы черепа.

Сейчас Виктория осталась сама с 12-летней дочерью, 5-летним внуком и пожилой мамой.

Напомним, в одном из направлений ведения боевых действий погиб. А в Житомирской области, пытаясь спасти дочь из пожара, погиб 40-летний руководитель подразделения добровольческого медицинского батальона Сергей "Маэстро" Грабарчук.

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