"Заяви нах**": в Карпатах туристы устроили стрельбу и набросились на отдыхающих, потому что они вызвали копов

"Заяви нах**": в Карпатах туристы устроили стрельбу и набросились на отдыхающих, потому что они вызвали копов

В полиции говорят, что у 48-летнего мужчины все-таки изъяли оружие.

В Карпатах в одной из гостиниц произошел конфликт. Туристы посреди улицы устроили стрельбу, а когда им сделали замечание, они начали угрожать и другим отдыхающим.

Об этом автомобильный журналист, общественный деятель и волонтер Павел Кащук написал в Facebook. Видео 18+ можно просмотреть по ссылке.

Двое мужчин устроили стрельбу на территории отеля

По словам мужчины, инцидент произошел с его друзьями, отдыхавшими в отеле. Сначала они увидели, что двое мужчин на улице устроили стрельбу. Тогда на место происшествия вызвали полицию.

После этого стрелки разбежались по номерам. Правоохранители, приехавшие на место происшествия, пытались пообщаться с ними. Тогда одному из отдыхающих показалось, что ситуацию хотят "замять", и он сказал, что не даст этого сделать и хочет написать заявление.

Кадр из видео Павла Кащука

Вооруженные туристы угрожали мужчине, который хотел написать заявление в полицию

После этого стрелки и одна из женщин набросились и на мужчину. Они в присутствии копов угрожали мужчине физической расправой.

На видео, которое опубликовал Павел Кащук, видно, как женщина кричит на туристов нецензурной бранью.

"Заяви себе нах**. Иди отсюда", — кричит туристка людям.

Кадр из видео Павла Кащука

Стрелец заявил, что он якобы "полковник в отставке". Когда все успокоились, полиция уехала, якобы никого не задерживая и порекомендовала звонить по телефону, в случае дебоша. Это возмутило Павла Кащука, поскольку он отметил, что вооруженные туристы могут быть опасны для других отдыхающих.

Кадр из видео Павла Кащука

В полиции говорят, что оружие у туриста изъяли

В Нацполиции Ивано-Франковской области уже отреагировали на скандал. Там сообщили, что личность стрелка они установили. Это – 48-летний киевлянин. У него изъяли пистолет "Форт-17Р". У мужчины было на него разрешение. Там добавили, что хотят лишить мужчину право на ношение оружия.

"Полицейские установили личность правонарушителя и составили на него административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 174 (стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также административный протокол по статье 173 КУоАП составлен на женщину, которая нецензурно выражалась в общественном месте", — говорится в сообщении.

Напомним:

В Карпатах в одной из гостиниц якобы избили туристов из Киева из — за замечаний о невкусном завтраке. Впоследствии их хотели еще и выселить.

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