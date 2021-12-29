Заявил, что "не смотрел, сколько лет": в Сумах у мужчины нашли 19 дисков с детским порно (видео)

Заявил, что "не смотрел, сколько лет": в Сумах у мужчины нашли 19 дисков с детским порно (видео)

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

В Сумах полиция провела обыски в квартире местного жителя. У него нашли 19 дисков с детским порно.

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Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.

По данным полиции, мужчина дома хранил диски с детской порнографией. На кадрах, опубликованных полицией, видно, как копы во время обысков включили подозреваемому видео с детской порнографией. Полицейские спросили его, сколько девочкам на видео лет. Подозреваемый это не смог объяснить и заявил, что якобы не "смотрел на то, сколько им лет".

"Не знаю, может ей 10, может 15", — заявил во время обысков мужчина.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по факту получения доступа и хранения детской порнографии по ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

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