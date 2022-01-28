Заявил о дружбе с Россией и послал всех "нах**": депутат из Днепра выставил на аватарку флаг страны-агрессора и попал в скандал

Заявил о дружбе с Россией и послал всех "нах**": депутат из Днепра выставил на аватарку флаг страны-агрессора и попал в скандал

Депутат облсовета заявил о желании дружить с Россией.

Депутат Днепропетровского облсовета Владимир Хоришко из ОПЗЖ из-за своих высказываний оказался в эпицентре скандала. Он заявил о желании дружить с Россией.

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Пост об "одном народе" появился на странице депутата в Сети, сообщает 49000.com.ua.

"Украина, Россия и Беларусь — один народ. С общими корнями. Я против войны и за дружбу с Россией и Беларусью. Англосаксы и их коллаборанты-нахлебники идите на ***", — написал Хоришко.

Его сообщение возмутило Сеть. Обратить внимание на антиукраинскую деятельность Хоришко посоветовал правоохранительным органам городской голова Днепра Борис Филатов, а также поступком депутата возмутился глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"В то время когда вся страна объединилась и многие граждане в знак единства и поддержки родной страны публикуют флаг Украины, Владимир Хоришко позволил себе циничный и провокационный, по моему мнению, поступок — установил изображение флага Российской Федерации на свое фото в социальной сети, флаг страны-агрессора, страны, которая отобрала часть наших земель и убивает наших людей. Да, по Конституции мы не можем влиять на его взгляды и запрещать ему распоряжаться собственными фотографиями в соцсетях. Депутат является политически влиятельным человеком.Считаю, что действия господина Хоришка могут быть направлены на создание положительного образа государства-агрессора, не отвечающего общегосударственным интересам и общепризнанным принципам порядочности, чести и достоинства", — написал Николай Лукашук.

В настоящее время Владимир Хоришко удалил свою страницу в ФБ.

Напомним, что в Харькове неизвестные злоумышленники повредили мемориальную доску украинскому языковеду Юрию Шевелеву — ее забросали яйцами, а на стене рядом нарисовали перечеркнутую свастику.

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