Заявил о "ядерном взрыве": аноним угрожал взорвать Ровенскую и Южно-Украинскую АЭС

Текст угроз аноним прислал на русском языке.

Неизвестный террорист угрожал взорвать Ровенскую и Южноукраинскую АЭС. Поэтому на атомных станциях была проведена проверка.

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Об этом сообщили в пресс-службах Ровенской и Южноукраинской АЭС.

Сообщение о возможном взрыве на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области и Ровенской АЭС в г. Вараш Ровенской области поступило 10 ноября.

На обеих АЭС после получения угроз о возможном ядерном взрыве собрали антитеррористические штабы и сообщили правоохранительным органам, в частности СБУ. В ходе проверки взрывчатки не обнаружили.

Помощник начальника управления по координации антитеррористической деятельности СБУ в Ровенской области Александр Пыж в комментарии "Общественному" сообщил, что угрозы о взрыве на АЭС поступили на русском языке. Текст сообщения был таким: "Это будет самый большой взрыв за последний период. Ровенская и Южно-Украинская АЭС взлетят в небо. Слава Аллаху". Также аноним добавил, что взрыв следует ожидать 10 ноября в 23:00.

"Взрывотехническая служба выехала на место происшествия. Там работали и подразделения Нацполиции, Службы безопасности, Нацгвардии, которая осуществляет непосредственно охрану объекта. И силами службы физзащиты была предварительно обследована территория. Далее взрывотехническая служба после обследования совместно с кинологами выяснили, что каких-либо подозрительных предметов не обнаружено, о чем был составлен соответствующий акт", — отметил Александр Пиж.

В настоящее время правоохранители разыскивают минера. За это ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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