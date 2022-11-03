Заявил в полицию об ограблении: буковинец оригинально пытался скрыть от жены проигрыш крупной суммы

На Буковине местный житель сообщил полиции о грабеже, чтобы скрыть от жены проигрыш большой суммы средств в азартные игры.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Инцидент произошел еще в июле этого года. 23-летний житель Днестровского района позвонил по телефону на "102" и рассказал, что на трассе в селе Строинцы неизвестные запшикали его газовым баллончиком слезоточивого действия и отобрали 82 тысячи гривен.

Впоследствии правоохранители выяснили, что заявитель придумал историю о грабеже, а деньги он действительно проиграл.

Игроману инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления) Уголовного кодекса Украины. За это буковинца могут наказать исправительными работами сроком до 2 лет, либо арестом сроком до 6 месяцев, либо ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы сроком до 2 лет.

Напомним, что в прошлом году в Полтавской области сын топором зарубил родителей и сжег дом из-за игромании. 29-летний мужчина напал на родителей, потому что они корили его из-за пристрастия к азартным играм, что приводило к финансовым долгам в семье.

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