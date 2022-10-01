Заявка Украины на вступление в НАТО: Кулеба обсудил со Столтенбергом дальнейшие шаги

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбенргом заявку Украины на вступление в Альянс.

30 сентября Украина подала заявку Украины на членство в НАТО. 1 октября глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсон Столтенбергом и обсудил с ним дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс.

Об этом украинский дипломат написал на странице в твиттере.

"Я разговаривал с генсеком НАТО, во время которого детально проинформировать его о заявке Украины на членство. Мы договорились поддерживать контакт по этому поводу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии", — говорится в сообщении Кулебы.

По итогам разговора политики договорились поддерживать контакт по поводу заявки Украины на вступление.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

В тот же день генсек НАТО собрал пресс-конференцию, на которой сказал, что двери Альянса остаются открытыми для любой демократической страны.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что как только Украина победит в войне, не будет никакой преграды для вступления в НАТО.

Почему Столтенберг не дал четкого ответа о вступлении Украины в НАТО? | Дмитрий Кулеба