Заявка "в два клика": Минобороны анонсировало смарт-мобилизацию в Украине

В Министерстве обороны анонсировали "смартмобилизацию" в Украине. Благодаря инициативе, украинцы смогут подать заявку на мобилизацию и выбрать соответствующую специальность в электронном режиме.

Об этом в интервью "Армия Inform" заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Следующий этап – это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д.", — пояснила она.

Кроме того, Черногоренко подчеркнула, что в вопросе мобилизации очень важен рекрутинговый подход. Ведь когда человек понимает свой путь в армии и может контролировать его по собственному выбору, "вопросы относительно электронных повесток и их существования теряют актуальность".

"Человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или он доверяет. Это — целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели. Да, ВСУ сейчас — крупнейший работодатель в стране. Он может бороться за лучших людей из гражданской жизни. И тогда мы станем еще быстрее и технологичнее", — отметила заместитель министра обороны.

По ее словам, идея введения электронных рапортов эффективна. Теперь ее воплощают в жизнь.

"Электронный рапорт — это когда военный в два клика присылает документ своему командиру и получает ответную галочку: принял ли к обработке командир этот рапорт или нет", — пояснила Черногоренко.

Она отметила, что приложение "Армия+" должно стать центральным продуктом цифровизации. Сюда же должна подтягиваться медицинская карта, зарплата военнослужащего и т.д.

Напомним, Министерство обороны планирует запустить электронный кабинет военнообязанного летом 2024 года. Каждый военнообязанный сможет забросить запрос через электронный кабинет в другие реестры и таким образом пополнить или актуализировать свои данные в реестре "Оберег".

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