Заявки на получение продуктовых наборов в Киеве: в КГГА предоставили контакты

Разъяснение по поводу заявок на получение продуктовых наборов.
В КГГА разъяснили, что для подачи заявки на получение продуктовых наборов киевлянам нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства.
Территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые принадлежат к социально незащищенным категориям и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Речь идет о:
- лиц с инвалидностью
- семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью
- одиноких людей пожилого возраста
- паллиативных больных
- лиц, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов и т.п.
Если вы относитесь к одной из этих категорий лиц, то можете обратиться в территориальные центры социального обслуживания с заявкой о помощи.
- Киевский городской территориальный центр социального обслуживания
ул. Котельникова, 32/11
0444509166
- Голосеевский район
ул. Л. Толстого, 25/2
0442350040
- Дарницкий район
ул. Вербицкого, 9-И
0445624730
- Деснянский район
ул. Будищанская, 4
0445337251
- Днепровский район
ул. Курнатовского, 7-А
0445120035
- Оболонский район
ул. Озерная, 18-А
0444140941
- Печерский район
ул. Бойчука (Киквидзе), 11-А
0667330730
- Подольский район
ул. Братская, 15/9
0444250512
- Святошинский район
ул. Жмеринская, 22-А
0444059275
- Соломенский район
б-р О. Гавела, 83-А
0444977327
- Шевченковский район
ул. Сальского, 11-А
0444670014
Также в КГГА подчеркнули, что 15-51 не принимает заявки на продуктовые наборы. Сейчас в домовых чатах и районных группах в соцсетях начали распространять некорректную информацию о возможности заказа продуктовых наборов через контактный центр 1551. Из-за большого количества звонков работа контактного центра фактически заблокирована и учреждение не может выполнять свои прямые функции. Если вам не удалось дозвониться в территориальный центр, то сообщить об этом можно в 15-51.
Кроме того, в условиях военного положения городские власти призывают киевлян сплачиваться и по возможности помогать рядом.