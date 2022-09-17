"Важный сигнал для международных инвесторов": заявка Украины на членство в ОЭСР будет рассмотрена уже в конце сентября

Стало известно, что заявка Украины на членство в ОЭСР будет рассматриваться на заседании Совета Организации в конце сентября текущего года, а официальный запрос на присоединение к Рабочей группе ОЭСР должен быть рассмотрен во время заседания этого органа 10-14 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Украина стремится вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития и присоединиться к рабочей группе ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях. Ермак подчеркнул, что даже во время столь страшной полномасштабной войны Украина движется по пути реформ, и на это принципиально настроен президент Владимир Зеленский.

Поэтому Андрей Ермак попросил дипломатов содействовать поддержке их странами соответствующих решений.

"Благодаря уникальному опыту поддержки послевоенного восстановления ОЭСР должен выступать одним из ключевых международных игроков во время восстановления Украины. Но нам важно не просто восстановить украинскую экономику после войны. Мы стремимся построить чрезвычайно успешную демократическую страну", — отметил руководитель ОП.

По словам Ермака, для Украины также очень важно участие и членство в Рабочей группе ОЭСР по борьбе со взяточничеством, ведь наше государство настойчиво работает над тем, чтобы процессы в ее публичном и частном секторах были максимально прозрачными и подотчетными.

Также читайте Украина получит системы NASAMS от США в течение двух месяцев — Пентагон

"Послевоенная Украина должна стать чрезвычайно привлекательной для инвестиций. Для этого каждый инвестор должен быть уверен, что его законные права и интересы будут защищены. Поэтому мы работаем над усилением антикоррупционных институций, реформой системы правосудия, укреплением всех правоохранительных органов", — сказал Андрей Ермак.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк со своей стороны выразила поддержку стремлений Украины к членству в ОЭСР и ее Рабочей группе по борьбе со взяточничеством.

"Я считаю, что это очень позитивный сигнал об обязательствах Украины по борьбе с коррупцией и продолжению реформ. Это будет важный сигнал для международных инвесторов, в частности, американского бизнес-сообщества", — отметила она.

Напомним, в Офисе президента Украины состоялась встреча группы под руководством Андрея Ермака, работающей над присоединением Украины к Организации экономического сотрудничества и развития – встреча с послами G7 и других государств-партнеров. В рамках встречи в ОП дипломатам были представлены детали инициативы Украины по созданию специального международного трибунала по наказанию России за преступление агрессии против Украины.

Читайте также: