Заявление 1+1 media о необходимости принятия Закона о медиа

Ниже приводим аргументы, почему это крайне важно сделать в ближайшее время и не поддаваться манипулятивным заявлениям и блокированию процесса представителями фракций "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос".

Во-первых, действующий Закон Украины "О телевидении и радиовещании" не обновлялся уже 16 лет, в то время когда отрасль стремительно развивается, приспосабливается к новым реалиям и вызовам. В связи с развитием онлайн-среды и появлением новых методов и инструментов коммуникации с аудиторией Закон не соответствует уровню технологического развития украинских медиа. Учитывая это, в течение трех последних лет законопроект дорабатывался рабочей группой в составе представителей медиаотрасли, регулятора, общественных организаций при системной поддержке международных экспертов. Все участники процесса достигли консенсуса по поводу финального текста и готовы рекомендовать его.

Во-вторых, Закон Украины "О медиа" является евроинтеграционным и определяющим для европейского будущего миллионов украинцев. Так, после предоставления Украине 23 июня 2022 статуса государства-кандидата на вхождение в ЕС, Украина должна в первую очередь выполнить 7 рекомендаций Еврокомиссии, среди которых есть принятие комплексного закона о медиа. Более того, согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписанном еще в 2014 году, Украина имеет просроченное обязательство по обновлению законодательства в сфере аудиовизуальных медиа-сервисов в соответствии с требованиями соответствующей директивы. Закон был принят в первом чтении только в августе 2022 года, после трех лет от первоначально определенного срока Соглашением об ассоциации. Поэтому принятие законопроекта в декабре 2022 года должно поставить точку во всех процессах, тормозящих развитие этого дела. Такое решение должно стать подтверждением для наших международных партнеров, где Институт медиа является одной из важнейших отраслей в функционировании государства, наших твердых намерений вступления в ЕС.

В-третьих, вызовы, обусловленные полномасштабной войной РФ против Украины, являются важным движущей силой изменений, которые предусматривают противодействие большим массивам дезинформации, опровержение российских фейков и борьбу с пропагандой. В этом случае задача медиа – помогать в обороноспособности страны и достойно держать информационный фронт. И новый Закон способствует этому.

В-четвертых, законопроект о медиа актуален для текущих реалий. Он системно изменяет подход к регулировке медийного пространства. В частности, изменяет систему лицензирования и регистрации медиа, вводит предписания регулятора как превентивную меру реагирования и упорядочивает систему санкций, вводит новое для медийного пространства явление – систему сорегулирования, усиливает функционал и независимость регулятора – Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Важно, что новый Закон предлагает регулирование порядка деятельности регулятора и медиа во время агрессии, дает определение "государству-агрессору", определяет содержание информации, связанной с вооруженной агрессией, которую субъектам в сфере аудиовизуальных, печатных и онлайн-медиа запрещается распространять, содержит ограничения деятельности субъектов в сфере медиа во время вооруженной агрессии и запрещается деятельность медиа-сервисов государства-оккупанта.

Соответственно, мы считаем, что принятие Закона Украины "О медиа" является важным шагом на пути к нашему европейскому будущему, а также необходимым инструментом для создания последовательной, комплексной правовой базы, которая приведет к эффективному регулированию медиасреды Украины и обеспечению надлежащей защиты нашего информационного пространства.

Призываем парламентские фракции и группы прекратить попытки изменить или разрушить сбалансированное регулирование медийного рынка, ответственно отнестись к выполнению международных обязательств, стоящих перед Украиной, и обеспечить принятие законопроекта о медиа во втором чтении и в целом без существенных изменений редакции законопроекта от 6 декабря 2022 г. года, рекомендованная Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики.