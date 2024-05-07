Заявление 1+1 media об интернет-кампаниях против ведущей Натальи Мосейчук, имеющих признаки заказа

В частности, в течение последних двух месяцев наблюдается повышенная активность ботоферм в соцсетях ведущей, которые работают по одинаковым методичкам и распространяют идентичные нарративы. Больше таких комментариев сосредоточено на платформе TikTok из профилей, которые легко идентифицировать как фейковые.

К слову, подавляющее большинство атак, имеющих признаки заказа, касаются темы мобилизации, которая, очевидно, чувствительна для украинского общества и может спровоцировать внутренние распри.

Последняя такая информационная атака на Наталию касалась состоявшегося 02.05.2024 эфира проекта "Тема с Мосейчук" и доступного по этой ссылке. В анонимных телеграмм-каналах и определенных онлайн-медиа слова Натальи, которые приводились как цитаты, были вырваны из контекста и поданы в форме угроз военнообязанным мужчинам и адвокатам, чего на самом деле не было.

"Хочу отметить, что адресатами моего обращения в конце эфира "Темы с Мосейчук" от 02.05.2024 были люди, которые позиционируют себя "адвокатами" и пытаются всячески дискредитировать процесс мобилизации в стране, военно-политическое руководство и украинское государство в целом через свои социальные сети. Относительно некоторых из этих людей, в частности, Остапа Стахова, о котором я дважды упоминала в течение эфира, продолжаются уголовные производства по подозрению в свержении конституционного строя. Стахов, к слову, активно ездит по селам "освобождать людей из плена ТЦК". В 2022 году он заявлял, что "ТЦК похищают и пытают людей". Подача "обрезанного" фрагмента этого эфира в такой форме и с таким текстовым сопровождением считаю вырыванием моих слов из контекста. Поэтому призываю медиа быть сознательными, а общественность — не поддаваться манипуляциям, цель которых — расшатывание общества", — отметила Наталья Мосейчук.

Мы считаем, что такая манипулятивная форма подачи информации может быть выгодна прежде всего стране-агрессору, чтобы расшатать украинское общество изнутри и отвлечь внимание от главного.

Поэтому призываем журналистское сообщество внимательно изучать ситуацию, прежде чем освещать те или иные события, которые могут касаться Натальи Мосейчук или любого другого публичного человека, а также обращаться за официальными комментариями. В условиях турбулентности и полномасштабного вторжения, когда врагом ведется гибридная война в инфополе, важно помнить о базовых принципах медиаграмотности и соблюдать журналистские стандарты.

К слову, недавно 1+1 media запустила образовательный проект, помогающий развивать медиаграмотность и распознавать фейки. "Как защититься от фейков и дезинформации" — это 10 серий, насыщенных знаниями по противодействию фейкам и дезинформации, защите личных данных и советам по безопасности в интернете. Проект реализуется совместно с БУ "Смарт Ангел" и при финансовой поддержке Европейского Союза. Просмотреть образовательный сериал можно на Дія.Освіта по этой ссылке.