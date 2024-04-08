Заявление 1+1 media относительно дискредитирующей кампании РФ против США под брендингом телеканала 1+1 Украина

Со стороны 1+1 media и телеканала 1+1 Украина призываем и зрителей, и журналистское сообщество: соблюдайте информационную гигиену и не распространяйте фейк — не помогайте врагу вести информационные атаки.

Пропагандистская машина России продолжает свои атаки на информационное поле Украины с целью дестабилизации общества и срыва поддержки украинских Сил обороны со стороны США.

В частности, сегодня, 8 апреля, в мессенджерах Telegram и в соцсетях активно распространяется видео, созданное якобы под брендингом телеканала 1+1 Украина, в котором говорится о "запуске" спецпроекта "Сполучені штати зради". Это видео – откровенный фейк, активно распространяемый кремлевскими ботофермами. В этот же день The Washington Post предупредили о том, что Россия развернула широкую сеть "троллей", чтобы сорвать поддержку Украины со стороны США. Поэтому это видео – часть кампании, инициированной РФ для достижения дестабилизационных целей для Украины.

Со стороны 1+1 media и телеканала 1+1 Украина призываем и зрителей, и журналистское сообщество: соблюдайте информационную гигиену и не распространяйте фейк – не помогайте врагу вести информационные атаки. Враг коварен и каждый раз использует убедительные инструменты, чтобы завладеть вниманием аудитории. Используйте официальные источники 1+1 media и не доверяйте сомнительной информации в интернете. Никаких подобных проектов ни 1+1 media, ни телеканал 1+1 Украина не запускали, и это легко проверить.

Напомним, какие самые лживые фейки об Украине распространял Кремль в последнее время. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал, как "путинская машина лжи" пытается расшатать морально-психологическое состояние украинцев.

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