Заявление 1+1 media по изменениям в Управлении корпоративными правами группы компаний

Решение было принято сроком на 5 лет в связи с необходимостью защиты и соблюдения принципов свободы слова

23 октября 2023 года Игорем Коломойским, являющимся и остающимся конечным бенефициарным владельцем группы компаний 1+1 media, было принято решение передать свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании — Ярослава Пахольчука. Соответствующее заявление было адресовано трудовому коллективу 1+1 media и Национальному совету по телевидению и радиовещанию.

"Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", — говорится в официальном заявлении Игоря Коломойского.

В документе отмечается, что полномочия по управлению корпоративными правами предусматривают возможность управляющего принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения и/или обременения корпоративных прав, принадлежащих Игорю Коломойскому, и получения дивидендов. Передача корпоративных прав в управление не приведет к изменению конечного владельца бенефициарного группы 1+1 media, решающее влияние (контроль) остается за Игорем Коломойским.

Соответствующее решение было принято на 5 лет в связи с необходимостью защиты и соблюдения принципов свободы слова, беспристрастности и объективного освещения событий, которые являются критически важными факторами существования медиакомпании в условиях большой войны. Кроме этого, Игорь Коломойский по объективным причинам не может полноценно осуществлять свои полномочия, поэтому эти обязанности были возложены на Ярослава Пахольчука, который руководит 1+1 media с 2019 года и в дальнейшем будет действовать в интересах команды.

"На сегодняшний день крайне важно, особенно в условиях турбулентности и полномасштабного вторжения, сохранить формируемый годами рабочий механизм и обеспечить непрерывность работы команды для выполнения задач по информационной обороноспособности страны, которые возложены на нее", — резюмировал Игорь Коломойский.