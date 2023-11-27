Заявление на компенсацию за уничтоженное жилье сможет подавать больше украинцев: услугу "єВідновлення" расширили

Услуга "Восстановление" теперь доступна для людей с жильем в общей собственности.

Получить компенсацию за уничтоженное жилье можно благодаря одному совместному заявлению в приложении "Дія" или предоставить несколько отдельно. Далее следует ожидать решения комиссии.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Комиссия органа местного самоуправления должна проработать уведомления и определить сумму компенсации для каждого совладельца жилья в соответствии с его долей в собственности.

Так у каждого будет свой жилищный сертификат.

"Сертификат можно будет использовать, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру или дом или объединить сертификаты с другими совладельцами, чтобы вместе приобрести новое жилье", — говорится в разъяснении Министерства.

Как воспользоваться жилищным сертификатом

Для применения жилищного сертификата следует прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев. Но делать это нужно только после того, как каждый из совладельцев получит собственный сертификат.

"Уже более 6 тысяч украинцев подали заявления о разрушенном имуществе, для получения компенсации по программе "єВідновлення" и приобретения новой квартиры или дома. Из них 827 человек уже имеют сгенерированные сертификаты, подтверждающие сумму компенсации. Ранее услуга была доступна только единоличным владельцам", — говорится в сообщении Министерства.

Как говорилось в материале ТСН.ua ранее, в Минцифре рассказали, какими услугами за последние полгода украинцы пользовались чаще всего в приложении и на портале.

Услуга "єВідновлення" появилась после начала полномасштабного вторжения. Тогда дома тысяч украинцев испытали разрушения. Уже в марте 2022 года в приложении "Дія" стало возможно сообщить о поврежденном имуществе. Только за последние полгода украинцы через приложение "Дія" подали более 164 тысяч сообщений о поврежденном имуществе.

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