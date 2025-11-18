Заявление на "Зимнюю поддержку" можно подать на "Укрпочте": подробности

1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка» / © ТСН

Заявки на выплату помощи от государства в 1000 грн по программе «Зимняя поддержка» отныне принимают в отделениях «Укрпочты».

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Оформить письменную заявку на «Зимнюю поддержку» можно до 24 декабря 2025 года в любом отделении «Укрпочты». По всей стране насчитывается более 26 тыс. стационарных и мобильных отделений.

«Если пенсия или социальная помощь поступает через Укрпочту, выплата начислится автоматически — подавать заявку не нужно», — отметили в Минсоцполитики.

Оформить заявку в отделении «Укрпочты» могут:

те, кто получает пенсию на банковский счет и не пользуется приложением «Дия»;

те, у кого нет индивидуального налогового номера;

опекуны недееспособных людей и родители, которым не удается оформить заявку на детей онлайн.

С собой следует взять необходимые документы.

Напомним, государственная программа «Зимняя поддержка» стартовала 15 ноября. Оформить заявку можно через приложение «Дия» или в отделениях «Укрпочты» до 24 декабря, а средства поступят в течение 10 дней на специальную карту «Национального кэшбека». Полученную помощь можно тратить на коммунальные услуги, лекарства, украинские продукты, книги или донаты до июня 2026 года. Эта выплата не влияет на начисление субсидий.