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Заявление НАТО по Украине и казнь заключенного в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

Заявление НАТО по Украине и казнь заключенного в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО независимо от позиции России, а их усилия на пути ко вступлению в Альянс будут иметь активную поддержку со стороны государств-участников Североатлантического союза. Читать дальше ->
  • Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" выразил обеспокоенность в связи с информацией о нападении на журналистов "Схем" во время интервью с председателем правления финучреждения Евгением Мецгером. Читать дальше ->
  • Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии в совместном заявлении призвали ЕС начать расследование рекордного роста цен на газ. Читать дальше ->
  • В американском штате Миссури казнили заключенного Эрнеста Джонсона, осужденного за убийство трех человек во время ограбления супермаркета в 1994 году. Читать дальше ->
  • В Гааге 44 страны под эгидой США передали Москве вопросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального на территории России в 2020 году. Читать дальше ->
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