Заявление Путина об "окружении" в Купянске и Покровске: что говорят военные и СНБО

Война в Украине

В Купянске и его окрестностях продолжаются тяжелые бои, в ходе которых оккупанты пытаются закрепиться в северной части города. При этом украинские защитники не находятся в окружении, о котором заявил российский президент Владимир Путин.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Группировки объединенных сил.

В сообщении подчеркнули, что любые заявления об «окружении» украинских войск являются «выдумкой и фантазией, которая не опирается ни на какие фактические данные на местах».

«Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя посмешищем и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты», — отреагировали на заявление хозяина Кремля украинские военные.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также опроверг заявления Путина о том, что украинские войска попали в окружение в Купянске и Покровске.

«План окружения Покровска у них есть, но пока — реализации нет», — подчеркнул он.

По словам руководителя ЦПД СНБО, эта дезинформация Кремля направлена прежде всего на Соединенные Штаты.

«Отсюда и пошли фейки о скором „захвате Донбасса до октября“ и прочее, что россияне вбрасывали американцам. Сейчас это уже не работает, но Путин и его машина лжи продолжает жить в этом векторе», — отметил Коваленко.

Напомним, в среду, 29 октября, президент госдачи-агрессора Владимир Путин утверждал, что украинские военные якобы заблокированы в Купянске и Покровске. Он даже заявил о готовности на время прекратить боевые действия в зоне окружения.