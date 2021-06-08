Заявление телеканала "1+1" в ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка

Внутренняя служба мониторинга "1+1" строго отслеживает соблюдение языковых квот.

В ответ на обращение уполномоченного по защите государственного языка относительно несоблюдения тремя телеканалами, в том числе, телеканалом "1+1", обязательной доли государственного языка, телеканал заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. "1+1" соблюдает действующее законодательство и, в частности, Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Внутренняя служба мониторинга "1+1" строго отслеживает соблюдение языковых квот. Приведенная в обращении Уполномоченного цифра 70,9% по продолжительности передач и фильмов, выполненных на государственном языке, на телеканале 1+1 за период проведения мониторинга является недостоверной. В указанную неделю телеканал "1+1" осуществлял вещание в пределах установленной квоты в 75%, а именно — 78,5% контента транслировалось украинском языке.

Выполнение требований действующего Закона, особенно в условиях эпидемии коронавируса, когда затруднен съемочный процесс, а бюджеты перераспределены на соблюдение эпидемических норм, является непростой задачей. Однако телеканал ни разу не нарушил законодательство и обращается к уполномоченному по защите государственного языка с требованием обосновать приведенные цифры и опровергнуть свое заявление.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания о принятии мер по причине, якобы, несоблюдение тремя телеканалами обязательной доли государственного языка в вечернем прайм-тайме и нарушение статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "относительно языка рекламы.

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