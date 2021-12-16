Заявление в полицию в Украине можно будет подать онлайн: когда заработает услуга

Сроки создания и ввода в активное использование этой услуги пока не известны.
Министерство цифровой трансформации и Министерство внутренних дел планируют создать возможность подавать заявления в полицию онлайн.
Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал в интервью BBC Украина.
"Когда появился новый министр внутренних дел (Денис Монастырский, – ред.), мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, – это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем", – сообщил министр.
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью BBC Украина заявил, что "тысячу за вакцинацию" украинцы смогут получить уже с 20-21 декабря.
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