Заявление в полицию в Украине можно будет подать онлайн: когда заработает услуга

Заявление в полицию в Украине можно будет подать онлайн: когда заработает услуга

Сроки создания и ввода в активное использование этой услуги пока не известны.

Министерство цифровой трансформации и Министерство внутренних дел планируют создать возможность подавать заявления в полицию онлайн.

Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал в интервью BBC Украина.

"Когда появился новый министр внутренних дел (Денис Монастырский, – ред.), мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, – это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем", – сообщил министр.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью BBC Украина заявил, что "тысячу за вакцинацию" украинцы смогут получить уже с 20-21 декабря.

Читайте также: