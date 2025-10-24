ТСН в социальных сетях

Заявления европейских политиков и взрывы в Украине: главные новости ночи 24 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 октября 2025 года:

  • Судьба замороженных активов РФ должна решиться на саммите Европейского Совета в декабре - Дональд Туск Читать далее –>

  • Фон дер Ляен: ЕС готовит механизм репарационного кредита для Украины Читать далее –>

  • Макрон считает санкции США против российских нефтяных компаний поворотным моментом Читать далее –>

  • Туск: если Китай отвернется от России, это де-факто может стать поворотным моментом в войне Читать далее –>

  • РФ ударила по Украине: где прозвучали взрывы Читать далее –>

