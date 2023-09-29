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Заявления Орбана не влияют на коллективные решения ЕС – Подоляк

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Заявления Орбана не влияют на коллективные решения ЕС – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк / Фото: Getty Images

Михаил Подоляк убежден, что Украина станет неотъемлемой частью общей Европы.

Заявления венгерского премьера Виктора Орбана не влияют на коллективные решения ЕС.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 29 сентября.

"Европейский союз – это территория демократии, свободы, там кто-либо может говорить о чем-либо. Что касается господина Орбана, мы с вами прекрасно понимаем, что он будет говорить одно и то же. Он это делает уже в течение 19 месяцев и он не будет менять свою позицию до ключевого момента, когда он полностью на 180 градусов ее изменит.В момент проигрыша Российской Федерации Орбан будет едва ли не самым большим лоббистом скорейшего вступления Украины в ЕС или в НАТО", — уверен советник главы ОП.

Михаил Подоляк убежден, что Украина станет неотъемлемой частью общей Европы.

"Надо спокойно относиться к его (Орбану – ред.) заявлениям, они не влияют на коллегиальные, коллективные решения Европейского союза. Европейский союз также для себя уже все решил с точки зрения того, что Украина будет неотъемлемой частью общей Европы", — резюмировал Подоляк.

Напомним, 29 сентября, венгерский премьер поставил под вопрос перспективу Европейского Союза в ближайшее время начать переговоры о присоединении Украины, заявив, что нереально начать процесс вступления со страной, которая находится в состоянии войны.

"Мы не знаем размер территории этой страны, поскольку она все еще находится в состоянии войны, и мы не знаем, сколько ее населения, потому что они убегают... Допустить страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно", — заявил Виктор Орбан. о вступлении Украины в ЕС в эфире венгерского государственного радио.

В украинском МИД напомнили Орбану, какова территория Украины.

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Дата публикации
Просмотры
134
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