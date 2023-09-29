Заявления Орбана не влияют на коллективные решения ЕС – Подоляк

Заявления венгерского премьера Виктора Орбана не влияют на коллективные решения ЕС.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 29 сентября.

"Европейский союз – это территория демократии, свободы, там кто-либо может говорить о чем-либо. Что касается господина Орбана, мы с вами прекрасно понимаем, что он будет говорить одно и то же. Он это делает уже в течение 19 месяцев и он не будет менять свою позицию до ключевого момента, когда он полностью на 180 градусов ее изменит.В момент проигрыша Российской Федерации Орбан будет едва ли не самым большим лоббистом скорейшего вступления Украины в ЕС или в НАТО", — уверен советник главы ОП.

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Михаил Подоляк убежден, что Украина станет неотъемлемой частью общей Европы.

"Надо спокойно относиться к его (Орбану – ред.) заявлениям, они не влияют на коллегиальные, коллективные решения Европейского союза. Европейский союз также для себя уже все решил с точки зрения того, что Украина будет неотъемлемой частью общей Европы", — резюмировал Подоляк.

Напомним, 29 сентября, венгерский премьер поставил под вопрос перспективу Европейского Союза в ближайшее время начать переговоры о присоединении Украины, заявив, что нереально начать процесс вступления со страной, которая находится в состоянии войны.

"Мы не знаем размер территории этой страны, поскольку она все еще находится в состоянии войны, и мы не знаем, сколько ее населения, потому что они убегают... Допустить страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно", — заявил Виктор Орбан. о вступлении Украины в ЕС в эфире венгерского государственного радио.

В украинском МИД напомнили Орбану, какова территория Украины.

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