Заявления России о "референдумах и народных республиках" абсолютно ничтожны — Подоляк

Заявления России о "референдумах и народных республиках" абсолютно ничтожны — Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявления России о проведении любых референдумов на украинской территории "абсолютно ничтожны".

По его словам, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина.

Об этом Подоляк сообщил в своем Телеграмме.

"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" абсолютно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного – увеличения количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина", — написал Подоляк.

Напомним, секретарь генерального совета путинской партии "Единая Россия" Андрей Турчак приехал в оккупированный Херсон и заявил, что якобы "Россия здесь навсегда". Турчак считает, что украинский Херсон "будет жить и развиваться вместе с Россией".

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