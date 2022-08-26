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Заявления Шольца и ситуация в Черном море: главные новости ночи 26 августа

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Заявления Шольца и ситуация в Черном море: главные новости ночи 26 августа

Фото: Facebook/Военно-Морские силы Украины

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 26 августа:

  • Правительство ФРГ будет взвешено подходить к вопросу поставки Украине вооружения, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц. Читать дальше –>
  • Важно поддержать Украину и помочь ей отразить "это империалистическое нападение". Об этом заявил канцлер Олаф Шольц. Читать дальше –>
  • Штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей до двух – надводного и подводного. Читать дальше –>
  • Ночью в Николаеве и Харьковской области прогремели взрывы. Читать дальше –>
  • Президент России Владимир Путин атаковал Украину ракетами и танками, а страны Европы – искусственно созданными ценами на энергоносители, инфляцией и своей пропагандой. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Читать дальше –>

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