Заявления Трампа после инаугурации и взрывы в России: главные новости ночи 21 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Смоленск атаковали неизвестные дроны: загорелся пожар на авиазаводе Читать далее –>
- "Мы должны остановить некоторые войны": Трамп вспомнил Украину после инаугурации Читать далее –>
- Трамп помиловал людей, участвовавших в штурме Капитолия США Читать далее –>
- "Он должен заключить соглашение": Трамп надеется на скорейшее прекращение войны в Украине после разговора с Путиным Читать далее –>
- Полеты вражеских дронов: где ночью в Украине раздались взрывы Читать далее –>
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