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Заявления Трампа после инаугурации и взрывы в России: главные новости ночи 21 января 2025 года

Заявления Трампа после инаугурации и взрывы в России: главные новости ночи 21 января 2025 года

Президент США Дональд Трамп выступил с громкими заявлениями после инаугурации

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Смоленск атаковали неизвестные дроны: загорелся пожар на авиазаводе Читать далее –>
  • "Мы должны остановить некоторые войны": Трамп вспомнил Украину после инаугурации Читать далее –>
  • Трамп помиловал людей, участвовавших в штурме Капитолия США Читать далее –>
  • "Он должен заключить соглашение": Трамп надеется на скорейшее прекращение войны в Украине после разговора с Путиным Читать далее –>
  • Полеты вражеских дронов: где ночью в Украине раздались взрывы Читать далее –>

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Исторический момент прямо сейчас! Трамп - президент США! Церемония инаугурации в Капитолии

Исторический момент прямо сейчас! Трамп - президент США! Церемония инаугурации в Капитолии

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