- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2312
- Время на прочтение
- 1 мин
Заявления Трампа, взрывы в России и увеличение жертв российской атаки в Тернополе: главные новости ночи 22 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи 22 ноября 2025 года:
Трамп давит на Зеленского по поводу "мирного плана": что требует президент США
Трамп заявил, что зима для Украины может быть "холодной", и снова похвастался "хорошим отношением" Путина
Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе
Над Сызранием раздалось до 10 взрывов: россияне заявляют об атаке дронами
В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара: найдено тело еще одной женщины