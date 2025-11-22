ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2312
Время на прочтение
1 мин

Заявления Трампа, взрывы в России и увеличение жертв российской атаки в Тернополе: главные новости ночи 22 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Тернополь

Тернополь / © ТСН

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи 22 ноября 2025 года:

  • Трамп давит на Зеленского по поводу "мирного плана": что требует президент США Читать далее –>

  • Трамп заявил, что зима для Украины может быть "холодной", и снова похвастался "хорошим отношением" Путина Читать далее –>

  • Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе Читать далее –>

  • Над Сызранием раздалось до 10 взрывов: россияне заявляют об атаке дронами Читать далее –>

  • В Тернополе растет количество жертв после ракетного удара: найдено тело еще одной женщины Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
2312
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie