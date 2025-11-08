Заявления военных "отличаются на 6-8 км": что реально происходит на Запорожье и Днепропетровщине

Война в Украине / © Associated Press

Аналитики DeepState сообщают о значительных разногласиях в заявлениях различных военных управлений по контролю над территориями в Запорожье, которые могут достигать 6-8 км. В то время как Силы Обороны Юга заявили о полном контроле над Павловкой и Успеновкой, по информации DeepState, враг захватил эти населенные пункты и заблокировал украинские подразделения в Новониколаевке.

Об этом говорится в анализе DeepState.

Разногласия в заявлениях

DeepState отмечает, что информация о ситуации на линии столкновения, которая поступает от различных управлений Сил обороны, существенно отличается. Например, начальник управления Штурмовых подразделений Манько сообщил, что ВСУ зачистили Сладкое и Ровнополье . При этом Силы обороны Юга ранее заявили о полном контроле над Павловкой и Успеновкой .

«Почему заявления разных управлений отличаются на 6-8 км, это открытый вопрос», — отмечают аналитики.

По их информации, ситуация противоположна официальным заявлениям:

враг захватил Успеновку и Павловку;

подразделения ВСУ были заблокированы в Новониколаевке;

бои с диверсионными группами велись в Сладком и Ровнополье ;

в Привилле, Новом и Новоуспеновском враг имеет по меньшей мере присутствие.

Детали захвата Успеновки

Ситуация в Успеновке усугубилась после того, как оттуда забрали половину личного состава на спасение другого участка возле Вишневого. В конце октября этим воспользовались оккупанты из 14-й бригады спецназначения, которые группами начали заходить в деревню.

Россияне быстро наладили связь и затащили в населенный пункт пехоту из 218-го танкового полка и 394-й мотострелковой бригады РФ. В общей сложности в село зашло около 70 групп численностью до двух рот.

"На закреплении кацапы оставили 394-й, а 14-й и 218-й пошли на соседние населенные пункты", - сообщает DeepState.

Один из батальонов 102-й отдельной бригады ТРО пытался спасти ситуацию в Успеновке, но, по данным аналитиков, «силы были неравные и ничем хорошим это не закончилось».

Напомним, командир «Волков Да Винчи» предупредил об угрозе еще одной области . По его словам, враг достиг «существенного прорыва» и пробивается в Днепропетровщину.