Украина
83
1 мин

Заявления Зеленского и атака РФ на Черкасщину: главные новости ночи 17 сентября 2025 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Елена Кузьмич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

  • Зеленский: три наступательных кампании РФ провалились, но враг готовит еще две Читать далее –>

  • Зеленский: через годы россияне и их дети будут извиняться за войну Читать далее –>

  • Враг атакует Черкасщину ударными дронами: повреждена критическая инфраструктура Читать далее –>

  • Атака РФ повлекла задержки поездов: "Укрзализныця" задействует резервные тепловозы Читать далее –>

  • ЕС готовит 19-й пакет санкций против России – фон дер Ляен Читать далее –>

83
