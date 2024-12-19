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Заявления Зеленского и взрывы в Украине: главные новости ночи 19 декабря 2024 года

Заявления Зеленского и взрывы в Украине: главные новости ночи 19 декабря 2024 года

Ночью в Украине было громко / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Зеленский встретился с генсеком НАТО: о чем говорили Читать далее –>
  • В Кривом Роге в результате атаки врага много повреждений в многоэтажках и больницы Читать дальше –>
  • Зеленский сомневается в том, что Украина достаточно сильна для тех или иных дипломатических шагов .
  • Зеленский дал первую оценку встрече с партнерами в Брюсселе Читать далее –>
  • Ночью по Украине кружили беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

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