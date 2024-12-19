Заявления Зеленского и взрывы в Украине: главные новости ночи 19 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Зеленский встретился с генсеком НАТО: о чем говорили Читать далее –>
- В Кривом Роге в результате атаки врага много повреждений в многоэтажках и больницы Читать дальше –>
- Зеленский сомневается в том, что Украина достаточно сильна для тех или иных дипломатических шагов .
- Зеленский дал первую оценку встрече с партнерами в Брюсселе Читать далее –>
- Ночью по Украине кружили беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
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