Займет десятилетие: посол Германии озвучила сумму, необходимую для восстановления имущества украинцев

Украина уже начала восстановление поврежденного имущества украинцев, однако в течение ближайшего десятилетия стране понадобится минимум $400 млрд в рамках международной поддержки.

Об этом в статье для Киевского форума безопасности написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Восстановление Украины уже началось и оно потребует значительных средств в рамках международной поддержки. Украинское правительство совместно с ЕС и Всемирным Банком высчитало, что финансовые потребности на реконструкцию утраченного и поврежденного в настоящее время имущества составят более 400 млрд долл. США в ближайшем десятилетии. Сохранение доверия законодателей в странах-партнерах, которые выделят эти средства Украине, потребует, чтобы Украина стала образцом предотвращения коррупции. "Building back better" требует наличия верховенства права, противодействия коррупции и надлежащего управления как первоочередных предпосылок", — говорится в статье.

Напомним, Румыния меняет правила выплат для беженцев из Украины.

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