Зажало конструкциями изуродованного авто: в Черниговской области в ДТП разбилась водитель

Спасатели деблокировали тело погибшей.
В Прилуцком районе на трассе возле села Обычев произошло ДТП: столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vario и автомобиль Volkswagen Polo. В результате аварии погибла 37-летняя водитель легковушки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговской области.
После аварии женщину зажало конструкциями изуродованного авто. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали тело погибшей. Водитель микроавтобуса не травмировался.
Причину и обстоятельства ДТП устанавливает следствие.
Напомним, в Одессе водитель легковушки ехал на огромной скорости, не справился с управлением и сбил на пешеходном переходе брата с сестрой.
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