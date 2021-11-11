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Зажало конструкциями изуродованного авто: в Черниговской области в ДТП разбилась водитель

Зажало конструкциями изуродованного авто: в Черниговской области в ДТП разбилась водитель

Управление ДСНС в Черниговской области

Спасатели деблокировали тело погибшей.

В Прилуцком районе на трассе возле села Обычев произошло ДТП: столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vario и автомобиль Volkswagen Polo. В результате аварии погибла 37-летняя водитель легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговской области.

После аварии женщину зажало конструкциями изуродованного авто. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали тело погибшей. Водитель микроавтобуса не травмировался.

Причину и обстоятельства ДТП устанавливает следствие.

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Напомним, в Одессе водитель легковушки ехал на огромной скорости, не справился с управлением и сбил на пешеходном переходе брата с сестрой.

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