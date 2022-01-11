Зажало прессом: под Запорожьем на производстве 19-летний работник едва не лишился руки

Зажало прессом: под Запорожьем на производстве 19-летний работник едва не лишился руки

Парня зажало производственным прессом.

В Запорожской области на одном из производств пострадал работник. Его руку зажало прессом.

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Об этом сообщают в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Событие произошло в городе Вольнянск. На одном из промышленных предприятий города получил травму работник. Рука 19-летнего парня попала под пресс.

"Пострадавший получил открытый перелом костей левой кисти и был госпитализирован в больницу", — сообщили в Центре.

Напомним, что в Черниговской области мужчину зажало частями механизма трактора.

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