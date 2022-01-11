Зажало прессом: под Запорожьем на производстве 19-летний работник едва не лишился руки

Парня зажало производственным прессом.
В Запорожской области на одном из производств пострадал работник. Его руку зажало прессом.
Об этом сообщают в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Событие произошло в городе Вольнянск. На одном из промышленных предприятий города получил травму работник. Рука 19-летнего парня попала под пресс.
"Пострадавший получил открытый перелом костей левой кисти и был госпитализирован в больницу", — сообщили в Центре.
Напомним, что в Черниговской области мужчину зажало частями механизма трактора.
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