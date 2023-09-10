Зажало в изуродованном авто: в ДТП в Винницкой области погибла женщина (фото)

Вблизи села Лукашевка в Винницком районе произошло ДТП — погибла 51-летняя женщина. Ее тело из изуродованного автомобиля доставали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Винницкой области.

Женщина была одной из трех пассажиров автомобиля "ВАЗ 2106", водитель которого столкнулся с отбойником.

На месте ДТП / Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

В результате ДТП еще двое пассажиров и сам водитель получили травмы. Тело же женщины деблокировали с помощью спецоборудования. Для этого были привлечены четверо спасателей.

Напомним, в Сквире Киевской области произошло ДТП: 15-летний подросток на скутере Yamaha сбил 7-летнего велосипедиста.