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Зажало в изуродованном авто: в ДТП в Винницкой области погибла женщина (фото)

Зажало в изуродованном авто: в ДТП в Винницкой области погибла женщина (фото)

В жутком ДТП погибла женщина / Фото: comments.ua

Водитель автомобиля столкнулся с отбойником.

Вблизи села Лукашевка в Винницком районе произошло ДТП — погибла 51-летняя женщина. Ее тело из изуродованного автомобиля доставали спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Винницкой области.

Женщина была одной из трех пассажиров автомобиля "ВАЗ 2106", водитель которого столкнулся с отбойником.

На месте ДТП / © ГУ ДСНС Украины в Винницкой области
На месте ДТП / Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

В результате ДТП еще двое пассажиров и сам водитель получили травмы. Тело же женщины деблокировали с помощью спецоборудования. Для этого были привлечены четверо спасателей.

Напомним, в Сквире Киевской области произошло ДТП: 15-летний подросток на скутере Yamaha сбил 7-летнего велосипедиста.

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