Зажгите свечу, чтобы подарить тепло бойцам: к годовщине Голодомора в Украине запускают символическую акцию

Традиционно, 25 ноября в Украине чествуют жертв Голодомора. Украинцев призывают поддержать символическую акцию, зажег свечу в окне.

Об этом пишет Украинский институт национальной памяти.

Символ памяти, тепла и надежды

Акция получила название "Помни о жертвах Голодомора. Поддерживай тех, кто борется за Украину". В институте призвали украинцев:

согреть теплом бойцов, которые защищают нас от врага на фронте;

сделать донат на амуницию, технику и инвентарь, которые им нужны;

помочь с плетением маскировочных сеток или изготовлением окопных свечей;

волонтерами прислать детские письма и рисунки, сувениры-обереги, вкусности и нашу веру в ВСУ.

Пусть наша память, акцентируют учредители акции, станет действенной. Символом стала окопная свеча, ведь живой огонь – символ памяти и тепла.

"Это надежда. Надежда на то, что нам хватит сил выстоять и победить. Потому что мы – народ-воин. День памяти жертв Голодомора. Зажги свечу памяти за убитыми голодом. Передай тепло, стань рядом с тем, кто сейчас борется, чтобы больше этого никогда не произошло", –подытожили в Украинском институте национальной памяти.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские почтили жертв Голодомора в 90-ю годовщину трагедии.

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