Зажгла духовку, чтобы грелись: в Житомирской области у матери изъяли всех детей

Зажгла духовку, чтобы грелись: в Житомирской области у матери изъяли всех детей

Дети находились дома без присмотра.

В Бердичеве полиция изъяла из семьи троих детей, которых мать оставила в доме. Для обогрева дома женщина зажгла газовый духовой шкаф, который оставила без присмотра.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

В семье проживает трое детей в возрасте от 5 лет до 11 месяцев. На момент прибытия полицейских и социальных работников в доме дети находились сами в антисанитарных условиях, без пищи и грязные. Для обогрева мать зажгла и оставила без присмотра газовый духовой шкаф.

Детей доставили в больницу для обследования. Правоохранители установили местонахождение матери. Относительно горе-матери составили админпротокол.

Оставила детей в лагере бездомных: горе-мать нашлась, а затем снова исчезла

Напомним, в Харькове 22-летняя студентка из Палестины самостоятельно родила девочку, а после – завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.

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