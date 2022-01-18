Зажгла духовку, чтобы грелись: в Житомирской области у матери изъяли всех детей

Дети находились дома без присмотра.
В Бердичеве полиция изъяла из семьи троих детей, которых мать оставила в доме. Для обогрева дома женщина зажгла газовый духовой шкаф, который оставила без присмотра.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
В семье проживает трое детей в возрасте от 5 лет до 11 месяцев. На момент прибытия полицейских и социальных работников в доме дети находились сами в антисанитарных условиях, без пищи и грязные. Для обогрева мать зажгла и оставила без присмотра газовый духовой шкаф.
Детей доставили в больницу для обследования. Правоохранители установили местонахождение матери. Относительно горе-матери составили админпротокол.
Напомним, в Харькове 22-летняя студентка из Палестины самостоятельно родила девочку, а после – завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.