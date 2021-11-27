Зажгли свечу памяти: 27 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов

27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006-м законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

С ослаблением коммунистического контроля за общественной жизнью во второй половине 1980-х годов восстанавливается память о Голодоморе. С 1993 года в Украине на государственном уровне чествуется память невинных жертв голодоморов. В ноябре 2008 года в Киеве был построен Национальный мемориал жертв Голодомора. Всего в Украине установлено более 7100 мемориалов, памятников и памятных знаков, посвященных жертвам Голодомора.

"Геноцид привел к появлению в украинцев страха быть уничтоженными за проявления украинскости и стал причиной деформации украинской идентичности. Страх говорить правду о Голодоморе, быть украинцем, длительная депрессия, желание забыть все, что произошло, привело к потере индивидуальной и коллективной памяти, исторической правды о преступлении геноцида и появлении исторической коллективной психотравмы украинской нации. Потомки жертв получили травму геноцида – одну из самых тяжелых среди других видов коллективных травм. Репрессивная политика сокрытия коммунистическим режимом правды о преступлении геноцида и уничтожении исторической памяти привела к дальнейшей травматизации украинской нации. Отсутствие памяти о преступлении геноцида в украинцев обусловило политический и моральный дискомфорт и раздвоение национального сознания современного украинского общества", — говорится в сообщении Национального музея Голодомора-геноцида.

27 ноября в храмах ПЦУ и УГКЦ пройдут панихиды по жертвам Голодомора.

в храмах ПЦУ и УГКЦ пройдут панихиды по жертвам Голодомора. 27 ноября в 16:00 – всеукраинская акция "Зажги свечу памяти" в память о 10 млн 500 тыс. украинцев, уничтоженных коммунистическим тоталитарным режимом в 1932-1933 годах.

Скорбные молитвы, церемонии возложения цветов и установка лампадок — все эти мероприятия состоятся на территории Национального музея Голодомора-геноцида, возле Памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади и других памятных местах в Киеве, городах, поселках и селах Украины.

Каждый в Украине может приобщиться к сохранению памяти и правды о Голодоморе:

27 ноября в 16:00 по всей Украине состоится акция "Зажги свечу памяти": зажгите свечи и оставьте их на подоконнике в память о миллионах замученных голодом соотечественников;

запишите показания от родственников-очевидцев Голодомора и передайте их музею (местному, краеведческому или Национальному музею Голодомора-геноцида);

найдите старые фотографии родных людей;

передайте в музей артефакты 1920-1930-х годов (рубашки, полотенца, предметы быта и т.п.).

Украинцы никогда не забудут, что Голодомор – это геноцид украинской нации, совершенный руководством Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным путем искусственно созданного массового голода с целью уничтожения украинцев и их попыток построить самостоятельное, независимое от Москвы украинское государство.

После десятилетий уничтожения Украина свелась на ноги и в 1991-м поставила точку в истории советской "империи". И сейчас Украина уверенно останавливает попытки возродить эту империю. Уверенно защищает свободу – свободу собственную, свободу Европы! Потому что мы народ, который не сломили геноцидом!