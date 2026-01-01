Зажигательная ночь для оккупантов: Украина атаковала стратегические объекты в РФ и на ВОТ

Удары по стратегическим объектам оккупантов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ночь на 1 января Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по объектам военной и топливной инфраструктуры России, а также по целям на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника», — говорится в сообщении.

Одной из пораженных целей стал нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае. Ударные дроны попали в объект, после чего на территории НПЗ возник пожар. Также подтверждено поражение установки подготовки нефти «Альметьевская» в Татарстане. В Генштабе отмечают, что детали последствий пока уточняются.

Силы обороны одновременно нанесли удары по ряду военных объектов на временно оккупированной территории Донецкой области. В районе Донецка уничтожен склад, где враг хранил ударные беспилотники типа «Шахед"/"Герань». Информация о масштабах последствий уточняется.

Вблизи поселка Шевченко украинские военные поразили российский зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2».

В районе Иловайска подтверждено поражение склада горюче-смазочных материалов 51-й армии оккупационных войск. На месте зафиксировано возгорание.

В районе Авдеевки Силы обороны уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового подразделения 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии РФ.

«Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического и наступательного потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины», — добавили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 1 января в России заявили об атаке беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод — на территории предприятия наблюдается пожар.