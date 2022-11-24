"Заживлено": в Офисе президента рассказали о ситуации с подключением электроснабжения в регионах

В Украине продолжают работу по возобновлению электроснабжения в регионах.

В Украине продолжаются заживления областей после масштабной ракетной атаки РФ на энергосистему страны.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в телеграммах о ситуации с подключениями к электроснабжению в регионах.

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Так, начиная с 21 часов 23 ноября, электроснабжение подключено на 90% во Львовской области.

В Одесской области возобновлены вода и теплоснабжение, заживлены электроснабжение, идет подключение абонентов. После 21 часов также были заживлены Запорожская, Черновицкая, Черниговская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Харьковская, Николаевская, Днепропетровская и Киевская области.

В Черкасском областном онкоцентре совершили две операции по пересадке почек. Больница во время операции работала в режиме работы на генераторах.

Сегодня, начиная с 8 утра, Павел Тимошенко сообщил о заживлении еще нескольких областей:

Кировоградская область – заживлена. Подключена критическая инфраструктура.

Винницкая область – заживлена.

Напомним, что вчера, 23 ноября, из-за ракетных атак РФ энергетики аварийно выключили свет в регионах для сохранения энергосистемы Украины. Сегодня энергоснабжение возобновляется.