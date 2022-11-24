"Заживлено": в Офисе президента рассказали о ситуации с подключением электроснабжения в регионах

В Украине продолжают работу по возобновлению электроснабжения в регионах.
В Украине продолжаются заживления областей после масштабной ракетной атаки РФ на энергосистему страны.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в телеграммах о ситуации с подключениями к электроснабжению в регионах.
Так, начиная с 21 часов 23 ноября, электроснабжение подключено на 90% во Львовской области.
В Одесской области возобновлены вода и теплоснабжение, заживлены электроснабжение, идет подключение абонентов. После 21 часов также были заживлены Запорожская, Черновицкая, Черниговская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Харьковская, Николаевская, Днепропетровская и Киевская области.
В Черкасском областном онкоцентре совершили две операции по пересадке почек. Больница во время операции работала в режиме работы на генераторах.
Сегодня, начиная с 8 утра, Павел Тимошенко сообщил о заживлении еще нескольких областей:
- Кировоградская область – заживлена. Подключена критическая инфраструктура.
- Винницкая область – заживлена.
Напомним, что вчера, 23 ноября, из-за ракетных атак РФ энергетики аварийно выключили свет в регионах для сохранения энергосистемы Украины. Сегодня энергоснабжение возобновляется.