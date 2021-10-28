Заживо сгорел человек: под Днепром произошел пожар в легковом авто

Что именно спровоцировало пожар, устанавливают правоохранители.
В Подгородном Днепропетровской области на временной остановке загорелся легковой автомобиль. В результате происшествия заживо сгорел человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось 28 октября около 04:55 на улице Украинской. Уже на месте спасатели установили, что на временной остановке загорелся автомобиль "ВАЗ". Огонь полностью уничтожил транспортное средство.
В результате происшествия заживо сгорел человек. Его пол и персональные данные устанавливают.
Что именно стало причиной произошедшего, неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в Черновцах возле обладминистрации сгорел пассажирский автобус. Пассажиры из авто успели выбежать.