Заживо сгорел на временной остановке: в Днепропетровской области вспыхнул микроавтобус (фото)

Заживо сгорел на временной остановке: в Днепропетровской области вспыхнул микроавтобус (фото)

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Днепропетровской области на временной остановке загорелся микроавтобус. В результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось недалеко от села Лобойковка на трассе "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка". Там на временной остановке загорелся микроавтобус Volkswagen.

"Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения в середине автомобиля обнаружили мужчину 1982 года рождения без признаков жизни. Огнем поврежден салон автомобиля Volkswagen и топливные брикеты, которые находились в салоне автомобиля", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в селе Трикраты Николаевской области загорелось помещение поселкового совета. По данным полиции, пожар мог произойти из-за поджога.

Новости Украины: в Белой Церкви в городской больнице произошел пожар - один человек умер

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку