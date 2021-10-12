Заживо сгорел на временной остановке: в Днепропетровской области вспыхнул микроавтобус (фото)

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
В Днепропетровской области на временной остановке загорелся микроавтобус. В результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось недалеко от села Лобойковка на трассе "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка". Там на временной остановке загорелся микроавтобус Volkswagen.
"Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения в середине автомобиля обнаружили мужчину 1982 года рождения без признаков жизни. Огнем поврежден салон автомобиля Volkswagen и топливные брикеты, которые находились в салоне автомобиля", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в селе Трикраты Николаевской области загорелось помещение поселкового совета. По данным полиции, пожар мог произойти из-за поджога.