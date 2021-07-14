Заживо сгорел в дачном доме: в Днепре вспыхнул серьезный пожар на территории садового общества

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
В Днепре утром 14 июля произошел пожар на территории садового общества. В результате чего погиб человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Как стало известно, происшествие случилось около 5:40 на улице Хуторской Новокодацкого района города. Там на территории садового общества в одном из домов произошел пожар.
Уже на месте спасатели установили, что огонь вспыхнул внутри одноэтажного дома и мгновенно охватил все помещение.
"Огнем уничтожена крыша жилого дома и имущество, повреждены конструкции дома на общей площади в 60 квадратных метров. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины", — отметили в пресс-службе ГСЧС области.
Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно. Данные мужчины, а также обстоятельства происшествия, устанавливают правоохранители.
Напомним, что в Запорожье на частном предприятии по переработке резины прогремел взрыв. В результате чего пострадали 23-летний и 17-летний парни.