Заживо сгорел во время сна: в Каменском на страшном пожаре в квартире погиб мужчина

Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно.
В Каменском Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме. В результате чего погиб 65-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось 15 октября в 03:50 на проспекте Конституции в Южном районе города. Там загорелась двухкомнатная квартира, расположенная в двухэтажном жилом доме. В результате пожара заживо сгорел мужчина 1956 года рождения.
Что именно стало причиной возгорания, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
"Во время тушения возгорания пожарные обнаружили на диване обгоревшее тело хозяина квартиры. Пожар локализован в 04:15 и ликвидирован в 4:22", — подчеркнули в ГСЧС области.
Напомним, что в Киеве из-за стиральной машины произошел пожар в многоэтажке. Пламя в считанные минуты охватило ванную комнату, а затем и коридор квартиры. Сгорел мужчина.