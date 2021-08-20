Заживо сгорели трое детей: под Мелитополем в страшном ДТП погибли пять человек (фото)

Заживо сгорели трое детей: под Мелитополем в страшном ДТП погибли пять человек (фото)

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная граппа.

В Запорожской области на трассе Харьков — Симферополь произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись две легковушки, в результате чего одна из них загорелась. На месте погибли пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, происшествие случилось 20 августа около 04:00 между селами Высокое и Радостное. На дороге не разминулись автомобили Opel Astra и Mercedes.

Предварительно, 31-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes, после удара перевернулся, вылетел в кювет и загорелся. В огне погибли водитель и четыре пассажира легковушки. Среди них — трое детей.

ГСЧС в Запорожской области

"Водителя иномарки Opel Astra и его пассажирку с телесными повреждениями доставили в районную больницу. По данному факту открыт уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта") УК Украины. Начато досудебное расследование", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, под Киевом маршрутка столкнулась с мопедом, на котором ехали женщина и девочка.

Новости Украины: четыре человека погибли в ДТП на трассе "Харьков-Симферополь"

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