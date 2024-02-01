Здание разрушено полностью: в полиции показали последствия удара по школе Мирнограда (видео)

Армия РФ ежедневно атакует город уже более двух месяцев.

В ночь на 1 февраля Россия попала ракетой по школе. Еще днем там работали педагоги.

Об этом сообщила полиция Донецкой области.

Какие последствия

В школе функционировал пункт раздачи воды. В результате действий захватчиков ячейка, куда за помощью приходили гражданские жители со всего города, уничтожена. Кроме того, пострадали не менее 12 домов и магазин.

"Полицейские обошли каждый дом и задокументировали каждое разрушение. Собранные материалы переданы в СБУ. Правовая квалификация военного преступления РФ – ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны)", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в результате атаки по Мирнограду 29 января погиб 38-летний мужчина, ехавший на велосипеде с работы домой.

Читайте также: