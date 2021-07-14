"Здесь какая-то лапка": на Сумщине стоматолог под пломбой пациентки обнаружил клеща (фото)

"Здесь какая-то лапка": на Сумщине стоматолог под пломбой пациентки обнаружил клеща (фото)

Врач предположила, что клещ мог проникнуть через десну.

У жительницы Сумщины из-под пломбы вытащили клеща: он заразил женщину боррелиозом. В больнице женщине рассказали, что даже мертвый клещ выделяет токсины.

Об этом в среду, 14 июля, сообщает сайт города Сумы.

Отмечается, что в прошлом году жительница Шостки Лариса дважды лечила один и тот же зуб. Сначала весной она обращалась к частному стоматологу, а в декабре — в стоматполиклинику. Однако, на прошлой неделе, из-за дискомфорта, она снова посетила частного стоматолога.

Врач убрал пломбу и сказал, что заметил что-то черного цвета в виде лапки.

"Мне убрали пломбу, а потом врач говорит:" Что-то здесь черненькое. Какая-то лапка ", — рассказывает Лариса.

Фото: 0542.ua

Позже в лаборатории установили, что это клещ. Впоследствии Лариса сдала анализ крови на клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Анализ оказался положительным.

К счастью, женщина перенесла заболевание в легкой форме. Как она рассказала, ранее испытывала какое-то недомогание, была повышенная температура, боли в коленном суставе, которые не проходили даже после обезболивающих.

"Откуда взялся клещ, неизвестно", — говорит Лариса.

Кроме того, она решила пообщаться с частным стоматологом, у которой первый раз лечила зуб, но общения не получилось.

По словам женщины, врач очень рассердилась ее визиту. Она сказала, что это не ее вина, ведь в этой сфере она уже десять лет.

В то же время врачи предполагают, что клещ мог проникнуть через десну.

Сейчас Лариса чувствует себя хорошо и предъявлять претензии стоматологам не планирует.

Напомним:

Боррелиоз, или еще известный как болезнь Лайма — это бактериальная инфекция, которую переносит клещ. Ежегодно ею заражаются до 5 тыс. украинцев, из них полтысячи детей, подсчитали в Центре общественного здоровья Украины. Носителем инфекции является каждый 3-4 клещ.

— это бактериальная инфекция, которую переносит клещ. Ежегодно ею заражаются до 5 тыс. украинцев, из них полтысячи детей, подсчитали в Центре общественного здоровья Украины. Почему не стоит недооценивать вред и опасность — в нашем материале.

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