"Здесь настоящая война. Мне страшно": российский солдат написал матери, как воюет в Украине

"Здесь настоящая война. Мне страшно": российский солдат написал матери, как воюет в Украине

В МВД Украины призвали российских матерей забрать своих сыновей домой.

В МВД Украины опубликовали одну из переписок военного РФ с матерью и призвали российских женщин сделать так, чтобы Украине не пришлось убивать их детей, и забрать своих сыновей домой.

Переписку по телефону одного из российских военных опубликовало МВД Украины.

"Россияне! Украина – мирная страна, которая не переступала порог ваших домов, не переходила границу и не направляла ракеты на население России. Однако Россия напала на Украину и заставила наши войска дать жесткий ответ за наших убитых детей, родных, близких и разрушенные тысячи домов”, — говорится в сообщении ведомства.